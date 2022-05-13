Survivor sonrası dönüşü zor olmadı Berna Keklikler'den banyo pozu! Survivor Berna derin göğüs dekoltesiyle beyaz içinde
Bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da son yılların en iyi yarışmacıları ve şampiyonları bir arada. Şu sıralar epey durağan geçiyor Survivor ama öncesinde fazlasıyla olaylıydı. O olayların içinde çoğunlukla Berna Keklikler vardı. Sivridili ve ilginç açıklamalayırla Survivor tarihine adını kazıyan isimlerden biri olan Berna Keklikler, Survivor'dan elendikten sonra pek bir adaptasyon sorunu çekmişe benzemiyor. Instagram'ını oldukça aktif kullanan Berna Keklikler, derin göğüs dekolteli banyo pozuyla ortalığı salladı. İşte detaylar...
13.05.2022 09:20 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:20
Survivor'da bu sene yarışan ve sonrasında elenen Berna Keklikler, yarışma boyunca açıklamarıyla çokça konuşulmuştu.
SURVIVOR BERNA KEKLİKLER'İN DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ INSTAGRAM'I SALLADI!
Sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu.