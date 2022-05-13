Survivor sonrası dönüşü zor olmadı Berna Keklikler’den banyo pozu! Survivor Berna derin göğüs dekoltesiyle beyaz içinde

SURVIVOR BERNA KEKLİKLER'İN DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ INSTAGRAM'I SALLADI!

Sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu.