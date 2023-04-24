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Haberler Magazin Demet Akalın 7 kilo birden nasıl verdi tek tek açıkladı! Zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı sırrını açıkladı meğer Demet Akalın...

Demet Akalın 7 kilo birden nasıl verdi tek tek açıkladı! Zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı sırrını açıkladı meğer Demet Akalın...

Attığı her adımla olay yaratan Demet Akalın bu kez zayıflamasıyla gündemde... Geçtiğimiz günlerde İspanya tatilinden paylaştığı karelerde kilo verdiği gözlerden kaçmayan Demet Akalın önceki akşam doğum gününü yakınlarıyla kutlamıştı. Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Akalın, 7 kilo verdiğini söylerek merak edilen zayıflama sırrını da açıkladı. İşte detaylar...

24.04.2023 08:11 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:11
Demet Akalın 7 kilo birden nasıl verdi tek tek açıkladı! Zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı sırrını açıkladı meğer Demet Akalın...

Magazinin olaylı kadını Demet Akalın 7 kilo verdiğini söylerek zayıflama sırrını açıkladı. İşte detaylar...

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Demet Akalın 7 kilo birden nasıl verdi tek tek açıkladı! Zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı sırrını açıkladı meğer Demet Akalın...

Popçu Demet Akalın, her adımıyla adından söz ettiriyor.

Demet Akalın 7 kilo birden nasıl verdi tek tek açıkladı! Zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı sırrını açıkladı meğer Demet Akalın...

Geçtiğimiz günlerde bir İspanya tatili yapan Demet Akalın'ın paylaşımlarında epey kilo verdiği görülüyordu.

Demet Akalın 7 kilo birden nasıl verdi tek tek açıkladı! Zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı sırrını açıkladı meğer Demet Akalın...

Pek çok sosyal medya kullanıcısı da fotoğrafın altına yorumlarını iletmişti.

Demet Akalın 7 kilo birden nasıl verdi tek tek açıkladı! Zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı sırrını açıkladı meğer Demet Akalın...

23 Nisan 1972 doğumlu olan Akalın önceki gün yeni yaşını kutlamıştı.

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