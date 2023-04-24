Demet Akalın 7 kilo birden nasıl verdi tek tek açıkladı! Zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı sırrını açıkladı meğer Demet Akalın...
Attığı her adımla olay yaratan Demet Akalın bu kez zayıflamasıyla gündemde... Geçtiğimiz günlerde İspanya tatilinden paylaştığı karelerde kilo verdiği gözlerden kaçmayan Demet Akalın önceki akşam doğum gününü yakınlarıyla kutlamıştı. Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Akalın, 7 kilo verdiğini söylerek merak edilen zayıflama sırrını da açıkladı. İşte detaylar...
24.04.2023 08:11 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:11