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Haberler Magazin Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi "Sevgilim..." 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...

Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi "Sevgilim..." 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Bu olay aşk hakkında son günlerde boşanma haberleri gündeme geliyordu. Seda Sayan sunucu olduğu programda bu iddiları kesin bir dille yalanlamıştı. Günler sonra çiftten, yıl dönümlerinde aşk dolu paylaşımlar geldi. İşte detaylar...

24.04.2023 07:54 - Son Güncelleme: 24.04.2023 07:54
Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi Sevgilim... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

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Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi Sevgilim... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...

Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren ve "Hayatımın en doğru kararı" diyen Sayan'ın boşanacağı iddia edilmişti.

Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi Sevgilim... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...

Konuya dair ilk sözler Seda Sayan'dan sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında gelmişti.

Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi Sevgilim... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...

Sayan "Güzel kocam, canım kocam. Her gün boşanıyor yazıyorlar bize. Olsun nazar çıkar. Ama ben sana her gün aşık uyanıyorum." demişti.

Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi Sevgilim... 7. eşi Çağlar Ökten’le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...

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Ramazan Bayramı'na da yaptırdığı estetik operasyonla damga vurmuştu Sayan.

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