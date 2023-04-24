Seda Sayan evlilik yıl dönümünde aşka geldi "Sevgilim..." 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanacağı iddia edilmişti! Seda Sayan...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Bu olay aşk hakkında son günlerde boşanma haberleri gündeme geliyordu. Seda Sayan sunucu olduğu programda bu iddiları kesin bir dille yalanlamıştı. Günler sonra çiftten, yıl dönümlerinde aşk dolu paylaşımlar geldi. İşte detaylar...
24.04.2023 07:54 - Son Güncelleme: 24.04.2023 07:54