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Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun sevgilisiydi! Zeynep Tokuş'un tekne pozu şoke etti! 'Bacakları pergel gibi...'
Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun sevgilisiydi! Zeynep Tokuş'un tekne pozu şoke etti! 'Bacakları pergel gibi...'
1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, tekne pozuyla dikkat çekti. Bir süredir yoga eğitmenliği yapan 43 yaşındaki Zeynep Tokuş'un yoga yaparken çekildiği fotoğrafı görenler, 'Bacakları pergel gibi' yorumunda bulundu.
28.06.2020 16:30
- Son Güncelleme: 28.06.2020 16:30
Deli Yürek dizisi oyuncularından Zeynep Tokuş, paylaşımları ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. 1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Ünlülere de yoga dersi veren Tokuş'un yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.
Zeynep Tokuş'un Instagram'dan yaptığı son paylaşımda esnek yapısı, hayranlarının, 'Bacakları pergel gibi' şeklinde yorumlarda bulunmasına neden oldu.
43 yaşındaki Tokuş, spot ışıklarından uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.
Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve yoga eğitmeni olarak hayatına devam etti.
Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.