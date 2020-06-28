Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun sevgilisiydi! Zeynep Tokuş'un tekne pozu şoke etti! 'Bacakları pergel gibi...'

Deli Yürek dizisi oyuncularından Zeynep Tokuş, paylaşımları ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. 1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Ünlülere de yoga dersi veren Tokuş'un yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.