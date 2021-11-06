‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!
'Dekolte giymeyi seviyorum' demişti! Spikerliğin ardından oyunculuğa ve şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samyeli, "Dekolte giymeyi seviyorum. Bence sahne de bunu hem kaldırıyor hem güzel duruyor" ifadelerini kullanmıştı. Geçen akşam bir mekanda sahne alan Samyeli, dekolteli kıyafetiyle yine olay oldu. Göğüs dekolteli bistüyeri ve transparan pantolonuyla sahneye çıkan şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyürken bir sosyal medya kullanıcısı, "Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!" yorumunda bulundu. İşte Defne Samyeli'nin o kıyafeti ve gelen tepkiler...
06.11.2021 20:55
- Son Güncelleme: 06.11.2021 21:10
Spikerliğin ardından oyunculuğa ve şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samyeli, "Dekolte giymeyi seviyorum. Bence sahne de bunu hem kaldırıyor hem güzel duruyor" ifadelerini kullanmıştı.
Defne Samyeli, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Göğüs dekolteli bistüyeri ve transparan pantolonuyla sahneye çıkan şarkıcının konserinden görüntüler, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlara yoğun ilgi göstererek Defne Samyeli'nin kostümü hakkında yorumda bulundu.