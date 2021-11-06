Vav TV İzle
Haberler Magazin ‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!

‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!

'Dekolte giymeyi seviyorum' demişti! Spikerliğin ardından oyunculuğa ve şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samyeli, "Dekolte giymeyi seviyorum. Bence sahne de bunu hem kaldırıyor hem güzel duruyor" ifadelerini kullanmıştı. Geçen akşam bir mekanda sahne alan Samyeli, dekolteli kıyafetiyle yine olay oldu. Göğüs dekolteli bistüyeri ve transparan pantolonuyla sahneye çıkan şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyürken bir sosyal medya kullanıcısı, "Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!" yorumunda bulundu. İşte Defne Samyeli'nin o kıyafeti ve gelen tepkiler...

06.11.2021 20:55 - Son Güncelleme: 06.11.2021 21:10
‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!

Spikerliğin ardından oyunculuğa ve şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samyeli, "Dekolte giymeyi seviyorum. Bence sahne de bunu hem kaldırıyor hem güzel duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!

Defne Samyeli, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Göğüs dekolteli bistüyeri ve transparan pantolonuyla sahneye çıkan şarkıcının konserinden görüntüler, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlara yoğun ilgi göstererek Defne Samyeli'nin kostümü hakkında yorumda bulundu.

‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!
Bir sosyal medya kullanıcısı "Sesine, sanatına güvenmeyenlerin tercihi" yorumunu yaparken başka bir sosyal medya kullanıcısı "İyi de güzelsin diye bu kadar soyunmana ne gerek var? Normal giyinsen de güzelsin" ifadelerini kullandı.

‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!

Bir başka sosyal medya kullanıcı ise son dönemlerde iddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ünlülere de işaret ederek "Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak. Nerede eski sanatçılar ve edepli kıyafetler..."

SON DAKİKA