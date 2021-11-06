‘Dekolte giymeyi seviyorum’ demişti! Defne Samyeli sınırları zorladı tepkiler çığ gibi büyüdü: Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!

Bir sosyal medya kullanıcısı "Sesine, sanatına güvenmeyenlerin tercihi" yorumunu yaparken başka bir sosyal medya kullanıcısı "İyi de güzelsin diye bu kadar soyunmana ne gerek var? Normal giyinsen de güzelsin" ifadelerini kullandı.