Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden aşk pozu! Sevgilisi Deren Talu'nun yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Tınaz sevgilisiyle pozunu paylaşıp "Mutlu yıllar biriciğim" dedi. Talu bu paylaşımı görünce çok mutlu oldu ve hem hikayesinden hem de yorumun altına ilanı aşk etti. Deren Talu paylaşımında sevgilisine "Aşkım seni çok seviyorum" yazdı.

Peki Deren Talu kaç yaşında?İşte ünlülerin ve Deren Talu'nun yaşı...