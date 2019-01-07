Demet Akalın ile Ece Erken hakkındaki bu gerçeği biliyor muydunuz? (İşte ünlülerin anneleri)

Ece Erken ile Demet Akalın kavgası magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Demet Akalın'ın Serkan Uçar ve ailesiyle yakınlaşmasına çok kızan Ece Erken, Akalın'a "2 ay önce Serkan Uçar ve ailesi ağır sözler söyleyen Demet Akalın dün Serkan uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Ben insanların bu kadar kötü olduğunu düşünemiyordum ama o kadar kötüler ki! Evladım söz konusu olmasa yine konuşmazdım. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu ama. Gülben Ergen ile kavga etti ilk işi Erhan Çelik'i takibe almak oldu.Erhan Çelik'in sözlerini paylaştı sayfasında" dedi. Yaptığı açıklamaların ardından internette arama trendlerine giren Ece Erken ile Demet Akalın hakkındaki bu gerçeği biliyor muydunuz? İşte ünlülerin anneleri...