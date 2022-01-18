Defne Samyeli'nin eski eşiyle boşanma hikayeleri çok konuşulmuştu... Bomba itirafı: "Kızlarımın babası yapardı undan sonra öyle şeyler yok"
Defne Samyeli'nin eski eşiyle boşanma hikayeleri çok konuşulmuştu... Ünlü isimden itiraf geldi. 1995 - 2011 yılları arasında Eren Talu ile evli kalan Defne Samyeli'nin kızlarının babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti. Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, önceki akşam kızı Deren Talu ile Bebek'te objektiflere takıldı. Şık giyim tarzlarıyla dikkat çeken ikiliden Samyeli, bir muhabirin "Şu an biriyle birlikte olsaydınız ve sahne kıyafetlerinize karışsa izin verir miydiniz?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
DEFNE'DEN BOMBA İTİRAF!
Defne Samyeli'nin eski eşiyle boşanma hikayeleri çok konuşulmuştu... Son dönemde iddialı sahne kıyafetleri ile sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, önceki akşam kızı Deren Talu ile Bebek Lucca'da objektiflere takıldı. Mekandan çıkan ikili, şık giyim tarzları ile dikkatleri üzerine çekti.
Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Defne Samyeli, "Kızınız ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna ise "Evet birlikte oynamayı çok istiyoruz. Hatta bir ara teklif bile gelmişti ama olmadı. Aklımızda bir şeyler var. Belki yapabiliriz. Birlikte oynama fikri bizi hep heyecanlandırmıştır" cevabını verdi.
"SON DERECE YANLIŞ"
Son günlerin polemik konusu olan sahne kostümleri hakkında yorumu merak edilen Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu" dedi.