Defne Samyelinin bikinili pozuna kızı Derin Taludan cevap!

Defne Samyeli'nin bikinili pozuna kızı Derin Talu'dan cevap!

Cem Yılmaz aşkıyla ikinci baharını yaşayan Defne Samyeli, dünkü bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. 46 yaşındaki sunucu, fiziğiyle büyüledi.

Samyeli'nin ardından bu kez kızları Derin ile Deren'den de benzer paylaşımlar geldi. Böylece anne ile kızları, sosyal medyaya damga vurdu..

16 Ağustos 2018 Perşembe, 10:02:59 Güncelleme: 10:08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





