Defne Samyelinin bikinili pozuna kızı Derin Taludan cevap!

Defne Samyeli'nin bikinili pozuna kızı Derin Talu'dan cevap!
Cem Yılmaz aşkıyla ikinci baharını yaşayan Defne Samyeli, dünkü bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. 46 yaşındaki sunucu, fiziğiyle büyüledi.
Samyeli'nin ardından bu kez kızları Derin ile Deren'den de benzer paylaşımlar geldi. Böylece anne ile kızları, sosyal medyaya damga vurdu..
16 Ağustos 2018 Perşembe, 10:02:59 Güncelleme: 10:08:59
Sosyal medya, geride bıraktığımız gün 46 yaşındaki Defne Samyeli'nin bikinili fotoğraflarını konuştu.
Yaz aylarının son günlerini kızlarıyla birlikte çıktığı Alaçatı tatilinde değerlendiren Samyeli, beyaz bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kızı Deren'in çektiği fotoğraflarda son derece fit ve çekici görünen Defne Samyeli çok miktarda yoğun ve beğeni aldı.
KIZI DERİN'DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM
Defne Samyeli'nin olay yaratan bikinili karelerinin ardından bu defa annesinin fotoğraflarnı çeken 21 yaşındaki Deren Talu objektif karşısına geçti ve o da bikinili bir pozunu hesabından paylaştı.
Genç kızın annesinin hemen ardından bu tarz bir paylaşımda bulunması onu takip edenlerin; 'Deren'den anneye nispet pozu' şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu.