Defne Samyeli’nden yatak odası paylaşımı! “Hadi bakalım” deyip yayınladı sosyal medya alev aldı! Özge Yağız kayıtsız kalamadı
Defne Samyeli'nden yatak odası paylaşımı! Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yatak odasından paylaşımda bulunan Samyeli, fit haliyle dikkat çekerken kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma oyuncu Özge Yağız da kayıtsız kalmadı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyada çok konuşulan yatak odası paylaşımı...
24.06.2022 21:54 - Son Güncelleme: 24.06.2022 21:54
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, iddialı giyim tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Sosyal medya kullanıcıları, Defne Samyeli için "Yıllara meydan okuyor", "20'lik kızlara taş çıkartır", "Hiç yaşlanmayan kadın" yorumlarında bulundu.