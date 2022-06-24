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Defne Samyeli’nden yatak odası paylaşımı! “Hadi bakalım” deyip yayınladı sosyal medya alev aldı! Özge Yağız kayıtsız kalamadı

Defne Samyeli'nden yatak odası paylaşımı! Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yatak odasından paylaşımda bulunan Samyeli, fit haliyle dikkat çekerken kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma oyuncu Özge Yağız da kayıtsız kalmadı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyada çok konuşulan yatak odası paylaşımı...

24.06.2022 21:54 - Son Güncelleme: 24.06.2022 21:54
Defne Samyeli’nden yatak odası paylaşımı! “Hadi bakalım” deyip yayınladı sosyal medya alev aldı! Özge Yağız kayıtsız kalamadı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, iddialı giyim tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Defne Samyeli’nden yatak odası paylaşımı! “Hadi bakalım” deyip yayınladı sosyal medya alev aldı! Özge Yağız kayıtsız kalamadı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı, çok konuşulan Instagram paylaşımına bir yenisini daha ekledi.

Defne Samyeli’nden yatak odası paylaşımı! “Hadi bakalım” deyip yayınladı sosyal medya alev aldı! Özge Yağız kayıtsız kalamadı

Samyeli, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli’nden yatak odası paylaşımı! “Hadi bakalım” deyip yayınladı sosyal medya alev aldı! Özge Yağız kayıtsız kalamadı

Kısa sürede gündem olan fotoğraf, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılarak Instagram'da hızla yayıldı.

Defne Samyeli’nden yatak odası paylaşımı! “Hadi bakalım” deyip yayınladı sosyal medya alev aldı! Özge Yağız kayıtsız kalamadı

Sosyal medya kullanıcıları, Defne Samyeli için "Yıllara meydan okuyor", "20'lik kızlara taş çıkartır", "Hiç yaşlanmayan kadın" yorumlarında bulundu.

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