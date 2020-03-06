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Defne Samyeli yeni komedyeniyle ilgili ilk kez konuştu! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı

Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkının ortaya çıkmasının ardından gözler Defne amyeli'ye çevrilmiş, Samyeli'nin aldatıldığını kabul ettiği sözler ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz'la birlikteliğinde yüzü gülmeyen Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ile görüntülenmiş ve bu görüntüler "Defne Samyeli'nin yeni komedyeni" şeklinde yorumlanmıştı. Cem Yılmaz ayrılığı ile magazin gündeminden düşmeyen sunucu ve şarkıcı Samyeli, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Defne Samyeli, Kaan Sekban hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

06.03.2020 10:28 - Son Güncelleme: 06.03.2020 10:50
Defne Samyeli yeni komedyeniyle ilgili ilk kez konuştu! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı

Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz ile magazin gündeminden düşmüyor. Cem Yılmaz ayrılığı ile magazin gündeminden düşmeyen sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Defne Samyeli, bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ile aşk yaşadığı yönündeki sorulara cevap verdi.

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Defne Samyeli yeni komedyeniyle ilgili ilk kez konuştu! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı

"ÇOK ESKİ ARKADAŞIM"

47 yaşındaki güzel, "Kaan benim çok eski arkadaşım, öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

Defne Samyeli yeni komedyeniyle ilgili ilk kez konuştu! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı

Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ı takipten çıktığı hatırlatılan Samyeli, "Arkadaşlar benim gündemim, işim. Başka gündemlerle ilgilenmiyorum. Her zaman çalışıyorum. Benim gündemim tamamen kendi çalışmalarımı düşünmekle ilgili" dedi.

Defne Samyeli yeni komedyeniyle ilgili ilk kez konuştu! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı

Peki geçtiğimiz hafta Cem - Serenay - Defne üçlüsü arasında neler yaşanmıştı...

Defne Samyeli yeni komedyeniyle ilgili ilk kez konuştu! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı

Son günlerin en çok konuşulan üçlüsü onlar, Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerinin ayyuka çıkması sonrası Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılığının nedenin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti.

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