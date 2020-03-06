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Defne Samyeli yeni komedyeniyle ilgili ilk kez konuştu! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya yüzünden ayrılmıştı

Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkının ortaya çıkmasının ardından gözler Defne amyeli'ye çevrilmiş, Samyeli'nin aldatıldığını kabul ettiği sözler ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz'la birlikteliğinde yüzü gülmeyen Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ile görüntülenmiş ve bu görüntüler "Defne Samyeli'nin yeni komedyeni" şeklinde yorumlanmıştı. Cem Yılmaz ayrılığı ile magazin gündeminden düşmeyen sunucu ve şarkıcı Samyeli, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Defne Samyeli, Kaan Sekban hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

06.03.2020 10:28 - Son Güncelleme: 06.03.2020 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





