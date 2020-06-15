Defne Samyeli Umut Evirgen sorusuyla küplere bindi! Tuba Büyüküstün'ün ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti

BU KEZ TAMAMEN BİTTİ

Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Her ne kadar daha önce de birkaç kez ayrılıp barışsalar da evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin bu defa ilişkiyi tamamen bitirdiği iddialar arasında.