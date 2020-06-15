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Defne Samyeli Umut Evirgen sorusuyla küplere bindi! Tuba Büyüküstün'ün ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti

Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli'yi Nişantaşı'ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Bir dönem restoranlarında sahne aldığı Umut Evirgen ve Tuba Büyüküstün ayrılığının nedeni olarak gösterilen Samyeli, "Tuba Büyüküstün'ün Umut Evirgen'den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu ile küplere bindi.

15.06.2020 12:38 - Son Güncelleme: 15.06.2020 12:38
Defne Samyeli Umut Evirgen sorusuyla küplere bindi! Tuba Büyüküstün'ün ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti

BU KEZ TAMAMEN BİTTİ

Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Her ne kadar daha önce de birkaç kez ayrılıp barışsalar da evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin bu defa ilişkiyi tamamen bitirdiği iddialar arasında.

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Defne Samyeli Umut Evirgen sorusuyla küplere bindi! Tuba Büyüküstün'ün ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti

Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan Büyüküstün'ün ve Evirgen'in ilişkisinin Defne Samyeli nedeniyle bittiği iddia edildi.

Defne Samyeli Umut Evirgen sorusuyla küplere bindi! Tuba Büyüküstün'ün ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti

İddiaya göre Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'i Defne Samyeli ve kızlarını evinde konuk ettiği için terk etti.

Defne Samyeli Umut Evirgen sorusuyla küplere bindi! Tuba Büyüküstün'ün ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti

Defne Samyeli önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Samyeli, bir dönem restoranlarında sahne aldığı işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Tuba Büyüküstün ayrılığında adının geçmesine sinirlendi ve "Başka insanları bana sormayın" dedi.

Defne Samyeli Umut Evirgen sorusuyla küplere bindi! Tuba Büyüküstün'ün ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti

Hürriyet'in haberine göre; Defne Samyeli önceki gün annesi Sendegül Samyeli'yi Nişantaşı'ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Samyeli, "Pandemi sonrasına hazırlanıyoruz. Acaba bu yaz çalışabilecek miyiz yoksa hiç sahne almayacak mıyız, göreceğiz" dedi.

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