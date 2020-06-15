Defne Samyeli Umut Evirgen sorusuyla küplere bindi! Tuba Büyüküstün'ün ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti
Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli'yi Nişantaşı'ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Bir dönem restoranlarında sahne aldığı Umut Evirgen ve Tuba Büyüküstün ayrılığının nedeni olarak gösterilen Samyeli, "Tuba Büyüküstün'ün Umut Evirgen'den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu ile küplere bindi.
15.06.2020 12:38
- Son Güncelleme: 15.06.2020 12:38
BU KEZ TAMAMEN BİTTİ
Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Her ne kadar daha önce de birkaç kez ayrılıp barışsalar da evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin bu defa ilişkiyi tamamen bitirdiği iddialar arasında.
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