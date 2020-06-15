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Defne Samyeli konuştu Serenay Sarıkaya dinledi! Ortaya çıkan videonun ardından Kerem Bürsin'den şok atak

Kerem Birsin ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile sevgili olan Serenay Sarıkaya hamile olduğu yönündeki iddialarla gündemden düşmüyor. Sevgilisi ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya, önceki gün yeni fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Kerem Bürsin ile uzun soluklu birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ile videosu olay oldu. Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'nın videoları birleştirildi. Bu videoyu beğenen Kerem Bursin beğeniyi daha sonra geri aldı. Sarıkaya ise Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmüyor.

15.06.2020 14:16 - Son Güncelleme: 15.06.2020 14:35
Defne Samyeli konuştu Serenay Sarıkaya dinledi! Ortaya çıkan videonun ardından Kerem Bürsin'den şok atak

Serenay Sarıkaya ile Defne Samyeli'nin videosunun sosyal medyada dolaşmasının ardından Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'den şaşırtan bir atak geldi.

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Defne Samyeli konuştu Serenay Sarıkaya dinledi! Ortaya çıkan videonun ardından Kerem Bürsin'den şok atak

Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'nın videoları birleştirildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Defne Samyeli konuştu Serenay Sarıkaya dinledi! Ortaya çıkan videonun ardından Kerem Bürsin'den şok atak

ÖNCE BEĞENDİ SONRA GERİ ÇEKTİ

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'dan önce birlikte olduğu sevgilisi Kerem Bürsin ise bu videoyu görür görmez beğendi.

Defne Samyeli konuştu Serenay Sarıkaya dinledi! Ortaya çıkan videonun ardından Kerem Bürsin'den şok atak

Ancak oyuncu Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli'nin videosuna yaptığı beğeniyi kısa süre içerisinde geri aldı.

Defne Samyeli konuştu Serenay Sarıkaya dinledi! Ortaya çıkan videonun ardından Kerem Bürsin'den şok atak

İşte Kerem Bürsin'in beğendiği Serenay Sarıkaya - Defne Samyeli videosu!

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