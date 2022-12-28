Defne Samyeli, Sinan Akçıl sessizliğini bozdu! "Yine her an evlenebilirim" diyen Sinan Akçıl ile sevgili mi? İşte yanıtı...

Bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösterdiği iddia edildi. Hürriyet2in iddiasına göre Sinan Akçıl, ocakta çıkacak yeni şarkısını da ilk olarak Defne Samyeli'ye dinletmiş. Stüdyoya girerken birlikte görülen çiftin çok mutlu ve keyifli olduğu da gelen bilgiler arasında.