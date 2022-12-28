Defne Samyeli, Sinan Akçıl sessizliğini bozdu! "Yine her an evlenebilirim" diyen Sinan Akçıl ile sevgili mi? İşte yanıtı
Defne Samyeli, Sinan Akçıl sessizliğini bozdu! "Yine her an evlenebilirim" diyen Sinan Akçıl ile sevgili mi? Ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı salladı. En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli'nin yeni single çalışmaları sırasında Akçıl'la yakınlaştığı ileri sürüldü. Sinan Akçıl ise son olarak Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyordu. Defne Samyeli ile Sinan Akçıl'ın arasındaki 10 yaş fark çok konuşulurken Samyeli cephesinden açıklama geldi.
Defne Samyeli, Sinan Akçıl sessizliğini bozdu! "Yine her an evlenebilirim" diyen Sinan Akçıl ile sevgili mi? İşte yanıtı...
Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli'nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istiyordu.
"Şarkı fabrikatörü" Sinan Akçıl'ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.
Bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösterdiği iddia edildi. Hürriyet2in iddiasına göre Sinan Akçıl, ocakta çıkacak yeni şarkısını da ilk olarak Defne Samyeli'ye dinletmiş. Stüdyoya girerken birlikte görülen çiftin çok mutlu ve keyifli olduğu da gelen bilgiler arasında.
Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Sinan Akçıl'ın Instagram paylaşımında ortaya çıkan Defne Samyeli'nin bu görüntüsü, "İddialar doğru mu acaba?" sorusunu da beraberinde getirdi.