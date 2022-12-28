Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bebeklerine verecekleri isim doğuma günler kala belli oldu! İşte Karan'ın kardeşinin adı
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Önceki gün ise Fahriye Evcen "Kavuşmaya az kaldı" notuyla karnı burnunda fotoğraflarını paylaşmıştı. Şimdilerde İkinci oğullarını kucaklarına almayı bekleyen ünlü çiftin, doğacak bebeklerine verecekleri isim belli oldu. İşte Özçivit çiftinin ikinci çocuklarına verecekleri isim...
28.12.2022 09:00 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:12
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe katılan Burak Özçivit 'Bebek 4,5 aylık oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız.' demişti.