Vav TV İzle
Haberler Magazin Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bebeklerine verecekleri isim doğuma günler kala belli oldu! İşte Karan'ın kardeşinin adı

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in bebeklerine verecekleri isim doğuma günler kala belli oldu! İşte Karan'ın kardeşinin adı

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Önceki gün ise Fahriye Evcen "Kavuşmaya az kaldı" notuyla karnı burnunda fotoğraflarını paylaşmıştı. Şimdilerde İkinci oğullarını kucaklarına almayı bekleyen ünlü çiftin, doğacak bebeklerine verecekleri isim belli oldu. İşte Özçivit çiftinin ikinci çocuklarına verecekleri isim...

28.12.2022 09:00 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:12
Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit’in bebeklerine verecekleri isim doğuma günler kala belli oldu! İşte Karan’ın kardeşinin adı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit’in bebeklerine verecekleri isim doğuma günler kala belli oldu! İşte Karan’ın kardeşinin adı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit’in bebeklerine verecekleri isim doğuma günler kala belli oldu! İşte Karan’ın kardeşinin adı

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çiftten geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesi geldi.

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit’in bebeklerine verecekleri isim doğuma günler kala belli oldu! İşte Karan’ın kardeşinin adı

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe katılan Burak Özçivit 'Bebek 4,5 aylık oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız.' demişti.

Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit’in bebeklerine verecekleri isim doğuma günler kala belli oldu! İşte Karan’ın kardeşinin adı

GÜZELLİĞİ HAYRAN BIRAKTI

Karnı burnunda Fahriye Evcen son halini paylaşmıştı son olarak.

SON DAKİKA