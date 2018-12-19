Defne Samyeli bu sözüyle olay yarattı! (Ünlü spikerlerin unutulmaz gafları)

Türk televizyon tarihi bunları da gördü... Ünlü spikerlerin canlı yayınlarda yaptıkları gaflar günlerce konuşuldu. Kimisi hala sosyal medyada güncelliğini koruyor, kimileri ise sadece akıllarda. İşte ünlü spikerlerin canlı yayınlarda yaptıkları büyük gaflar.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 12:18:57 Güncelleme: 12:38:05
Defne Samyeli bu sözüyle olay yarattı! (Ünlü spikerlerin unutulmaz gafları)

Televizyon dünyasının en ciddi simaları olarak bilinen spikerler de bazen ekran karşısındaki milyonları gülümseten ve uzun süre konuşulan gaflara imza atabiliyorlar...

Defne Samyeli bu sözüyle olay yarattı! (Ünlü spikerlerin unutulmaz gafları)

Bir dönemin gözde haber spikerlerinden Defne Samyeli oyuncak pandayla uçak kaçırılması olayıyla ilgili bir röportaj yapıyordu ki hiç unutulmayan o soruyu sordu:

Defne Samyeli bu sözüyle olay yarattı! (Ünlü spikerlerin unutulmaz gafları)

''Panda canlı mıydı efendim?"

Defne Samyeli'nin bu sorusu uzun yıllar espri malzemesi oldu.

Defne Samyeli bu sözüyle olay yarattı! (Ünlü spikerlerin unutulmaz gafları)

Deneyimli spiker Özge Uzun da çok konuşulan bir canlı yayın kazası yaşadı.

Özge Uzun, Ankara'da yoğun şekilde yağan karla ilgili bir haber sunarken okulların yarı yıl tatiline girdiğini unutunca kendisine Twitter'dan mesaj gönderen seyircilerin kurbanı oldu.

Defne Samyeli bu sözüyle olay yarattı! (Ünlü spikerlerin unutulmaz gafları)

Özge Uzun "Kar yağışı sonrasında izleyiciler okulların tatil olup olmadığını soruyor. Biz de merakla bekliyoruz. Acaba okullar tatil olacak mı?" dedi.

Kısa süre sonra yaptığı hatayı fark eden Özge Uzun iki elini yüzüne götürerek şaşkınlığını dile getirdi.

Özge Uzun "Çok kızardım galiba" diyerek seyircilerden özür diledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı kaç yaşında? 2018 - Müge Anlı kızının hediyesini canlı yayında paylaştı... (İşte ünlülerin yaşları)
Müge Anlı kaç yaşında? 2018 - Müge Anlı kızının hediyesini canlı yayında paylaştı... (İşte ünlülerin yaşları)