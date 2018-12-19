Defne Samyeli bu sözüyle olay yarattı! (Ünlü spikerlerin unutulmaz gafları)
Türk televizyon tarihi bunları da gördü... Ünlü spikerlerin canlı yayınlarda yaptıkları gaflar günlerce konuşuldu. Kimisi hala sosyal medyada güncelliğini koruyor, kimileri ise sadece akıllarda. İşte ünlü spikerlerin canlı yayınlarda yaptıkları büyük gaflar.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 12:18:57 Güncelleme: 12:38:05
Özge Uzun "Kar yağışı sonrasında izleyiciler okulların tatil olup olmadığını soruyor. Biz de merakla bekliyoruz. Acaba okullar tatil olacak mı?" dedi.
Kısa süre sonra yaptığı hatayı fark eden Özge Uzun iki elini yüzüne götürerek şaşkınlığını dile getirdi.
Özge Uzun "Çok kızardım galiba" diyerek seyircilerden özür diledi.
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