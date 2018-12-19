Defne Samyeli bu sözüyle olay yarattı! (Ünlü spikerlerin unutulmaz gafları)

Özge Uzun "Kar yağışı sonrasında izleyiciler okulların tatil olup olmadığını soruyor. Biz de merakla bekliyoruz. Acaba okullar tatil olacak mı?" dedi.

Kısa süre sonra yaptığı hatayı fark eden Özge Uzun iki elini yüzüne götürerek şaşkınlığını dile getirdi.

Özge Uzun "Çok kızardım galiba" diyerek seyircilerden özür diledi.