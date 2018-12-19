Müge Anlı kaç yaşında? 2018 - Müge Anlı kızının hediyesini canlı yayında paylaştı... (İşte ünlülerin yaşları)

Müge Anlı'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'nın hayatı her geçen gün daha çok merak ediliyor. Araştırmacı - gazeteci Müge Anlı evli mi? Faili meçhul cinayet ve kayıpları büyük bir titizlikle araştıran Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı 19 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında doğum günü kutlanırken, kızı Lidya'nın kendisine aldığı anlamlı hediyeyi izleyicilerle paylaştı.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:44:46 Güncelleme: 11:30:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





