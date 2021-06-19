Defne Samyeli bikinili pozlardan sonra bombayı patlattı 'Kalbimi aşka kapatmadım' Tatil pozlarıyla yakıp yıkan 49'luk Defne...
Yoğun geçen sezonun ardından Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açmıştı. Kızları Derin ve Deren Talu ile denize girip güneşlenen ünlü isim paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı. Yaklaşık bir ay sonra 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli'nin bikinili pozları çok konuşulmuştu. Samyeli, önceki akşam Etiler'de bir restoranda görüntülendi. Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen eski spiker, aşk hayatıyla ilgili konuştu.
"KALBİMİ AŞKA KAPATMADIM"
Muhabirlerin, "Hayatınızda bir var mı?" sorusuna Samyeli, "Hiç yalnız değilim ki! Benim ailem var kızlarım var şimdi evde kocaman bir köpeğimiz var" cevabını vererek, kalbini aşka kapatmadığını belirtti. Samyeli, "Gönül ferman dinlemiyor onun önünde hiçbir şey durmuyor. Kalbimi aşka kapatmadım" açıklamasını yaptı.