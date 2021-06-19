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Defne Samyeli bikinili pozlardan sonra bombayı patlattı 'Kalbimi aşka kapatmadım' Tatil pozlarıyla yakıp yıkan 49'luk Defne...

Yoğun geçen sezonun ardından Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açmıştı. Kızları Derin ve Deren Talu ile denize girip güneşlenen ünlü isim paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı. Yaklaşık bir ay sonra 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli'nin bikinili pozları çok konuşulmuştu. Samyeli, önceki akşam Etiler'de bir restoranda görüntülendi. Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen eski spiker, aşk hayatıyla ilgili konuştu.

19.06.2021 12:43 - Son Güncelleme: 19.06.2021 12:58
Defne Samyeli bikinili pozlardan sonra bombayı patlattı 'Kalbimi aşka kapatmadım' Tatil pozlarıyla yakıp yıkan 49'luk Defne...

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı. Ünlü sunucu, mekanda arkadaşlarıyla buluşarak yemek yedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli bikinili pozlardan sonra bombayı patlattı 'Kalbimi aşka kapatmadım' Tatil pozlarıyla yakıp yıkan 49'luk Defne...

Mekan çıkışında keyifli olduğu görülen Samyeli, basın mensuplarıyla sohbet etti. Fit haliyle genç kızlara taş çıkartan, 49 yaşına girecek olan sunucu, yemek yemeği çok sevdiğini söyledi.

Defne Samyeli bikinili pozlardan sonra bombayı patlattı 'Kalbimi aşka kapatmadım' Tatil pozlarıyla yakıp yıkan 49'luk Defne...

"BEN ÇOK İŞTAHLIYIM"
Ünlü sunucu, "Ben çok iştahlıyım, yemek yemek için ülkemin bazı şehirlerine günü birlik giderim. Yemek benim için çok önemli" dedi.

Defne Samyeli bikinili pozlardan sonra bombayı patlattı 'Kalbimi aşka kapatmadım' Tatil pozlarıyla yakıp yıkan 49'luk Defne...

"KALBİMİ AŞKA KAPATMADIM"
Muhabirlerin, "Hayatınızda bir var mı?" sorusuna Samyeli, "Hiç yalnız değilim ki! Benim ailem var kızlarım var şimdi evde kocaman bir köpeğimiz var" cevabını vererek, kalbini aşka kapatmadığını belirtti. Samyeli, "Gönül ferman dinlemiyor onun önünde hiçbir şey durmuyor. Kalbimi aşka kapatmadım" açıklamasını yaptı.

Defne Samyeli bikinili pozlardan sonra bombayı patlattı 'Kalbimi aşka kapatmadım' Tatil pozlarıyla yakıp yıkan 49'luk Defne...

Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Kızları Deren ve Derin Talu ile denize girip güneşlenen ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yine çok konuşuldu.