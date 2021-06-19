Defne Samyeli bikinili pozlardan sonra bombayı patlattı 'Kalbimi aşka kapatmadım' Tatil pozlarıyla yakıp yıkan 49'luk Defne...

"KALBİMİ AŞKA KAPATMADIM"

Muhabirlerin, "Hayatınızda bir var mı?" sorusuna Samyeli, "Hiç yalnız değilim ki! Benim ailem var kızlarım var şimdi evde kocaman bir köpeğimiz var" cevabını vererek, kalbini aşka kapatmadığını belirtti. Samyeli, "Gönül ferman dinlemiyor onun önünde hiçbir şey durmuyor. Kalbimi aşka kapatmadım" açıklamasını yaptı.