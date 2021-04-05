Defne Samyeli bikini sezonunu Miami'de açtı pozlarına yorum yağdı! "Kaç yaşında ama 20'lik gibi duruyor"
Defne Samyeli bikini sezonunu Miami'de açtı pozlarına yorum yağdı! 2 çocuk annesi Samyeli, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Geçtiğimiz cumartesi günü İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Samyeli, detone sesi ve tercih ettiği siyah transparan tulumuyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu kez de tatil fotoğraflarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin bikinili pozları yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri şarkıcı ve oyuncu Samyeli için "Kaç yaşında ama 20'lik gibi duruyor" yorumlarında bulunurken bazıları da, 'Ne gerek vardı bu pozlara' diyerek eleştirdi.
Defne Samyeli bikini sezonunu Miami'de açtı pozlarına yorum yağdı! Geçtiğimiz hafta ABD'ye uçtu. Houston'da arkadaşlarıyla buluşan Samyeli, ardından da Miami'ye geçti. Güzel havayı fırsat bilen Defne Samyeli, güneşin ve denizin de tadını çıkardı.
İBRAHİM TATLISES'İN PROGRAMINDA DETONE OLAN DEFNE SAMYELİ... TIKLA
Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan 2 çocuk annesi Defne Samyeli'nin bikinili pozları yorum yağmuruna tutuldu. Kimi takipçileri düzgün fiziğine övgüler yağdırırken kimileri ise 'Ne gerek vardı' yorumunda bulundu. Peki Defne Samyeli kaç yaşında? İşte başta Defne olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...