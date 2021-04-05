Defne Samyeli bikini sezonunu Miami'de açtı pozlarına yorum yağdı! "Kaç yaşında ama 20'lik gibi duruyor"

Defne Samyeli bikini sezonunu Miami'de açtı pozlarına yorum yağdı! 2 çocuk annesi Samyeli, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Geçtiğimiz cumartesi günü İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Samyeli, detone sesi ve tercih ettiği siyah transparan tulumuyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu kez de tatil fotoğraflarıyla adından söz ettiren Defne Samyeli'nin bikinili pozları yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri şarkıcı ve oyuncu Samyeli için "Kaç yaşında ama 20'lik gibi duruyor" yorumlarında bulunurken bazıları da, 'Ne gerek vardı bu pozlara' diyerek eleştirdi.

05.04.2021 13:23 - Son Güncelleme: 05.04.2021 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





