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İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medya ikiye bölündü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle...

İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medyayı ikiye böldü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle gündemde... Bir süre önce final yapacağı söylenen ancak sonrasında yeni dönem için anlaşma imzalayan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları arasında yer alan Defne Samyeli sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkı söylerken detone olan Defne Samyeli, İbo Show için tercih ettiği siyah transparan tulumuyla da eleştirilerin odağında... İşte ağır yorumlara maruz kalan Defne Samyeli'nin çok konuşulan halleri...

04.04.2021 12:16 - Son Güncelleme: 04.04.2021 12:22
İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medya ikiye bölündü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle...

İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medya ikiye bölündü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle gündemde... İbo Show'un son bölümüne konuk olan Defne Samyeli'nin giydiği tulum ve söylediği şarkılar sosyal medyaya damgasını vurdu. Detone olan sesini ve kıyafetini eleştiren kullanıcılar, Twitter'dan ünlü sunucuya ağır yorumlarda bulundu.

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İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medya ikiye bölündü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle...

İbo Show'a Defne Samyeli damgasını vurdu. Program için simsiyah transparan bir tulum tercih eden Samyeli, gecenin devamında şarkı söyledi. Ancak sahnede detone olduğu görülen ünlü sunucu, sosyal medyada diline düştü.

İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medya ikiye bölündü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle...

Twitter üzerinden Samyeli'nin hem kıyafetini hem de sesini eleştiren kullanıcılar, ünlü isme ağır yorumlarda bulundu. Kıyafeti bazı takipçilerine abartılı gelirken bazı takipçileri ise çok yakıştığını ifade etti.

İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medya ikiye bölündü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle...

İŞTE DEFNE SAMYELİ'YE GELEN BAZI YORUMLAR

"Allah herkese yirmi yıl ses eğitimi alıp da sesi bir halta yaramayan Defne Samyeli özgüveni versin."

"Defne Samyeli'yi araya kaynar diye mi çağırdınız abi."

İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medya ikiye bölündü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle...

"Pandemi sıkıntısı yetmiyormuş gibi bir de bunun üstüne Defne Samyeli'nin şarkıcı olması... Kurtaran yok mu bizleri?"

"Defne Samyeli dinleyince müzikle arama mesafe koymaya karar verdim."