İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medya ikiye bölündü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle...

İbrahim Tatlıses'in programına çıktı sosyal medyayı ikiye böldü! Defne Samyeli transparan tulumu ve detone sesiyle gündemde... Bir süre önce final yapacağı söylenen ancak sonrasında yeni dönem için anlaşma imzalayan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları arasında yer alan Defne Samyeli sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkı söylerken detone olan Defne Samyeli, İbo Show için tercih ettiği siyah transparan tulumuyla da eleştirilerin odağında... İşte ağır yorumlara maruz kalan Defne Samyeli'nin çok konuşulan halleri...

04.04.2021 12:16 - Son Güncelleme: 04.04.2021 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





