Defne Samyeli 9 yaş küçük aşkıyla bir oraya bir buraya kaçtı ama yine de yakalandı! İşte Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi
Hem kızları Deren ve Derin hem Defne Samyeli'nin kendisi şu sıralar magazin gündemini hayli meşgul ediyorlar. Bir zamanların aranan spikerlerinden biri olan Defne Samyeli görevini bırakmasının ardından sunuculuk, oyunculuk, şarkıcılık yaptı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde olan Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı, yeni sevgilisinin kendisinden 9 yaş küçük bir iş insanı olduğu iddia edilmişti bir süre önce. Ve iddia önceki akşamm resmileşti. Defne Samyeli ve yeni sevgilisi ilk kez yakalandı.
Son günlerde sosyete kulislerinde, eskinin Türkiye güzeli, şimdinin popüler şarkıcısı Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
Herkes Defne Samyeli'nin eski aşkı Serdar Bilgili ile tekrar bir araya geldiğini konuşurken şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Samyeli, ayrılık sonrası kendini işine adamıştı.
Şimdilerde canlı müzik mekanlarında sahne alan 49 yaşındaki Samyeli, iş insanı Onur Arıkan ile yeni bir aşka yelken açmış. Samyeli'nin aşkı yeni değil.
YAKALANDILAR
Defne Samyeli ile iş insanı Onur Arıkan'ın birlikteliği resmen belgelendi. İkili, önceki gece Samyeli'nin sahne aldığı mekanda, gece boyunca birbirlerinin gözlerine bakarak şarkılar söylediler.