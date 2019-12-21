Danla Bilic sonunda bunu da yaptı, estetiğine estetik ekledi! Yüzünde yok yok
Çektiği YouTube videolarıyla fenomen olan Danla Bilic, özellikle geçirdiği değişimle adından sıkça söz ettiriyor biliyorsunuz ki. 25 yaşında sosyal medya ünlüsü Danla Bilic daha önce defalarca estetik operasyon geçirmiş ve kendini baştan yaratmıştı. Danla Bilic bunlara bir yenisini daha ekledi. İşte Danla Bilic'in yeni marifeti ve estetikli-estetiksiz halleri.
21.12.2019 14:43
- Son Güncelleme: 21.12.2019 15:49
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic (25), tüp mide ve burun ameliyatlarından sonra çok konuşulacak bir operasyon daha geçirdi.
Şöhret olduktan sonra da mide küçültme ameliyatı ve bir dizi estetik operasyonla bambaşka bir görüntüye kavuşan Danla Bilic, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
BUNU DA YAPTI
AVM çıkışında objektife yansıyan sosyal medya fenomeni, fotoğraflarını çeken muhabirlere bir kez daha bıçak altına yattığını söyledi. Danla Bilic, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı.
"İki hafta önce Tokyo'ya gittim. Çok sevdim Japonları. Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi."
YÜZÜNDE YOK YOK!
Danla Bilic'in geçirdiği estetik operasyonlar sizi çok şaşırtacak.