Danla Bilic sonunda bunu da yaptı, estetiğine estetik ekledi! Yüzünde yok yok

"İki hafta önce Tokyo'ya gittim. Çok sevdim Japonları. Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi."