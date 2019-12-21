GaleriMagazin

Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı

Sefirin Kızı ilk bölümünde tecavüz ve bekaret sahneleri ile büyük bir tepki topladı. Ama bu durum Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'e ilgiyi azaltmadı. . Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek bir süredir televizyona iş yapmamıştı. Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki Sancar karakteri ile dindirecek olan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Engin Akyürek hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de memleketi. İşte Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

21.12.2019 16:39 - Son Güncelleme: 21.12.2019 17:04
Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı

İşte Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı

Engin Akyürek

Ankara

Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı

Taner Ölmez

Tunceli

Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı

Cüneyt Arkın

Eskişehir

Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı

Ediz Hun

İstanbul

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Danla Bilic sonunda bunu da yaptı, estetiğine estetik ekledi! Yüzünde yok yok
Danla Bilic sonunda bunu da yaptı, estetiğine estetik ekledi! Yüzünde yok yok