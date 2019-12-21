Sefirin Kızı dizisinin Sancar'ı Engin Akyürek hakkındaki bu gerçek hayranlarını şaşırttı

Sefirin Kızı ilk bölümünde tecavüz ve bekaret sahneleri ile büyük bir tepki topladı. Ama bu durum Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'e ilgiyi azaltmadı. . Sefirin Kızı ile ekranlara dönen Engin Akyürek bir süredir televizyona iş yapmamıştı. Hayranlarının özlemini Sefirin Kızı'ndaki Sancar karakteri ile dindirecek olan yakışıklı oyuncu Engin Akyürek sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Engin Akyürek hakkında pek çok şey merak ediliyor bunlardan biri de memleketi. İşte Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

21.12.2019 16:39 - Son Güncelleme: 21.12.2019 17:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





