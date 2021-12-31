Damla Sönmez sahneye çıktı Murat Boz yerinde duramadı! Düetleri sosyal medyaya damga vurdu o detay dikkatlerden kaçmadı
Damla Sönmez sahneye çıktı Murat Boz yerinde duramadı! Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, Başıma Gelenler adlı parçayı seslendirdi. Sesiyle kendine hayran bırakan Sönmez, dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Sönmez'in performansının ardından söz alan Murat Boz ise sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Boz'un yıllar önce yine aynı programda Aslı Enver ile benzer bir olay yaşamasına dikkat çekti. İşte o anlar...
31.12.2021 22:43
- Son Güncelleme: 31.12.2021 22:53
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, Başıma Gelenler adlı parçayı seslendirdi.
Boz, bir ara Damla Sönmez ile arasına giren Acun Ilıcalı'ya da 'Abi biz iyiydik, sen niye bizi rahatsız ediyorsun?' diye sitem etti.