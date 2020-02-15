Daha barajı geçemeden elendi! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'çorba' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 867. yeni bölümü yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangisi bir çorbadır?" sorusu damga vurdu. Sorunun yöneltidiği yarışmacı Murat Bey öyle bir cevap verdi ki daha barajı geçemeden elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 867. yeni bölümüne damga vuran o anlar ve yeni bölümünden kareler...
15.02.2020 23:22
- Son Güncelleme: 15.02.2020 23:41
Sorunun yöneltidiği yarışmacı Murat Bey öyle bir cevap verdi ki daha barajı geçemeden elendi.
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