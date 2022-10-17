Dağhan Külegeç'in teyzesi Sevinç Erbulak'ın annesi bakın hangi usta oyuncu çıktı! O ismi görenler şaşkına döndü: "Maaile ünlüler"
Dağhan Külegeç'in teyzesi Sevinç Erbulak'ın annesi bakın hangi usta oyuncu çıktı! O ismi görenler şaşkına döndü, "Maaile ünlüler" yorumları havada uçuştu. Oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili, aile arasında yapılan bir tören ile nişan yüzüklerini taktı. Sürpriz gelişmenin ardından Erbulak ailesi sosyal medyada gündem oldu. Nedeni ise Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak... Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç, 90'lı yılların unutulmaz yapımı Süper Baba ile hafızalara kazınan oyunculardan olan Sevinç Erbulak'ın yeğeni... Sevinç Erbulak'ın annesi de çok ünlü bir oyuncu...
17.10.2022 10:50 - Son Güncelleme: 17.10.2022 10:50
"MAAİLE ÜNLÜLER"
Dağhan Külegeç'in teyzesi, Sevinç Erbulak'ın annesi bakın hangi usta oyuncu çıktı! O ismi görenler şaşkına döndü.
Dağhan Külegeç, bir süredir aşk yaşadığı Tuğba Aytaş ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
"ARTIK RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM!"
Çiftin nişan haberini Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Erbulak, gönderisinde "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmi olarak kayınvalide oldum! Artık düğünü konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
"SÖZ, İSTEME, NİŞAN"
Ünlü oyuncu da Tuğba Aytaş ile nişanda çekilen fotoğrafını "Söz, isteme, nişan..." notuyla yayınladı.