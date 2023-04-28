CZN Burak'tan yeni paylaşım! Annesiyle fotoğrafına ''O sözü hala kulaklarımda...'' Taha Duymaz ''Başım sıkışsa yardım isterdim'' demişti

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Hatay'da ailesiyle birlikte yaşayan ve depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz halen hafızalarda. Sosyal medyada paylaştığı yemek yapma videoları ile ünlenen Duymaz'ın yakın çevresinden CZN Burak şimdilerde deprem bölgesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalara destek veriyor. Son paylaşımını Adıyaman'da yapan CZN Burak için Taha Duymaz ''Basın sıkıştığında ilk kimden yardım istersin'' sorusuna ''İlk Burak abiden yardım isterdim'' demişti. İşte detaylar...