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Haberler Magazin Ebru Cündübeyoğlu paylaştı 'samanlık seyran oldu' yorumları havada uçuştu! 46'lık Ebru'yu gören dönüp bir daha bakıyor

Ebru Cündübeyoğlu paylaştı 'samanlık seyran oldu' yorumları havada uçuştu! 46'lık Ebru'yu gören dönüp bir daha bakıyor

Ebru Cündübeyoğlu paylaştı 'samanlık seyran oldu' yorumları havada uçuştu! 46'lık Ebru'yu gören dönüp bir daha bakıyor. Güzelliği ile her dönem dikkat çeken başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlarla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Fit hali ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun samanlıkta verdiği pozları görenler, 'samanlık seyran oldu' demeden geçmedi.

11.08.2021 12:50 - Son Güncelleme: 22.08.2021 11:50
Cündübeyoğlu paylaştı ’samanlık seyran oldu’ yorumları havada uçuştu! 46’lık Ebru’yu gören dönüp bir daha bakıyor sosyal medya yıkıldı

Ebru Cündübeyoğlu paylaştı 'samanlık seyran oldu' yorumları havada uçuştu! 46'lık Ebru'yu gören dönüp bir daha bakıyor.

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Cündübeyoğlu paylaştı ’samanlık seyran oldu’ yorumları havada uçuştu! 46’lık Ebru’yu gören dönüp bir daha bakıyor sosyal medya yıkıldı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir'de rol alan eski Türkiye güzeli Ebru Cündübeyoğlu yıllara meydan okuyor.

Cündübeyoğlu paylaştı ’samanlık seyran oldu’ yorumları havada uçuştu! 46’lık Ebru’yu gören dönüp bir daha bakıyor sosyal medya yıkıldı

1993 yılında Türkiye 4. güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında.

Cündübeyoğlu paylaştı ’samanlık seyran oldu’ yorumları havada uçuştu! 46’lık Ebru’yu gören dönüp bir daha bakıyor sosyal medya yıkıldı

Samanlıkta fotoğraf çekimi yapan ünlü oyuncu, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Cündübeyoğlu paylaştı ’samanlık seyran oldu’ yorumları havada uçuştu! 46’lık Ebru’yu gören dönüp bir daha bakıyor sosyal medya yıkıldı

Fotoğraflarının altına "Bir iğneye bakmıştık" notunu düşen Cündübeyoğlu'na çok sayıda övgü dolu yorum geldi.

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