Ebru Cündübeyoğlu paylaştı 'samanlık seyran oldu' yorumları havada uçuştu! 46'lık Ebru'yu gören dönüp bir daha bakıyor
Ebru Cündübeyoğlu paylaştı 'samanlık seyran oldu' yorumları havada uçuştu! 46'lık Ebru'yu gören dönüp bir daha bakıyor. Güzelliği ile her dönem dikkat çeken başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlarla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Fit hali ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun samanlıkta verdiği pozları görenler, 'samanlık seyran oldu' demeden geçmedi.
11.08.2021 12:50
- Son Güncelleme: 22.08.2021 11:50
Ebru Cündübeyoğlu paylaştı 'samanlık seyran oldu' yorumları havada uçuştu! 46'lık Ebru'yu gören dönüp bir daha bakıyor.
1993 yılında Türkiye 4. güzeli seçilen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında.