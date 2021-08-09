Çukur’un yıldızları Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez hakkında bomba iddia! Dizi aşkı senaryodan taştı yorumlar havada uçuştu
Çukur'un yıldızları Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez hakkında bomba iddia! Geçen aylarda final yapan Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakteri ile başrolü üstlenen Aras Bulut İynemli, 6 yıllık sevgilisi Bige Önal ile sürpriz bir kararla ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık kararının ardından Bige Önal ile birlikte yaşadığı evden taşınan İynemli hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun, Çukur dizisinde Efsun karakteriyle eşini canlandıran Damla Sönmez ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İddiaların ardından ilk açıklama ise Aras Bulut İynemli cephesinden geldi. İşte detaylar...
09.08.2021 20:28
- Son Güncelleme: 14.08.2021 12:04
Aras Bulut İynemli, geçen Temmuz ayında 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sürpriz ayrılık magazin gündemine bomba gibi düşerken İynemli'nin ilk hamlesi Bige Önal ile yaşadığı evden taşınmak oldu.
Ayrılık haberiyle uzun bir süre gündem olan Aras Bulut İynemli hakkında ortaya atılan yeni iddia yine bomba etkisi yarattı.
İddiaya göre; Aras Bulut İynemli, Çukur dizisindeki rol arkadaşı Damla Sönmez ile aşk yaşamaya başladı.