Sadakatsiz’in Derin’i cesaretini konuşturdu! Üstsüz pozuyla olay olan Melis Sezen şimdi de en doğal halini yayınladı sosyal medya sallandı
Sadakatsiz'in Derin'i cesaretini konuşturdu! Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde üstsüz pozunu yayınlayan ve uzun süre gündem olan Sezen, şimdi ise makyajsız hali ile çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal halini yakın çekim paylaşan Sezen, cesaretini konuşturarak adeta dosta düşmana meydan okudu. Sezen'in makyajsız hali, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...
09.08.2021 19:58
- Son Güncelleme: 23.08.2021 09:05
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde üstsüz bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Siyah eteği ile objektif karşısına geçen oyuncunun bu paylaşımı, uzun süre gündem olmuştu.
En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Melis Sezen, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Melis Sezen'in makyajsız haline tam not vererek oyuncuya övgü yağdırdı. Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun makyajsız halini beğenmedi.