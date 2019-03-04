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Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ikizi varmış! Görünce çok şaşıracaksınız

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Aras Bulut İynemli'nin bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Hayatı hakkında her detay merak edilen Aras Bulut İynemli gerek sevgilisi ile gerek dizileri ile çok konuşuluyor. Son olarak asker olacağı için diziye ara vereceği iddia edilen Aras Bulut İynemli'nin bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Bu kareye çok şaşıracaksınız.

04.03.2019 17:04 - Son Güncelleme: 04.03.2019 17:10
Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ikizi varmış! Görünce çok şaşıracaksınız

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile kariyerinin zirvesinde Aras Bulut İynemli. Sevgilisi, ailesi, dizileri derken Aras Bulut İynemli son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Peki Aras Bulut İynemli'nin bir ikizi olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ikizi varmış! Görünce çok şaşıracaksınız

Bensu Soral'a benzeyen isimler gün geçtikçe artıyor.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ikizi varmış! Görünce çok şaşıracaksınız

Bensu Soral'ın Bedirhan adında bir ikizi var.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ikizi varmış! Görünce çok şaşıracaksınız

BİR İKİZİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Bensu Soral sosyal medya fenomeni Caria Malla'na benzetiliyor. Bu sosyal medya fenomeninin gözleri, burnu ve dudakları Bensu Soral'a benzetiliyor. Sizce de öyle değil mi?

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ikizi varmış! Görünce çok şaşıracaksınız

İspanyol internet fenomeni Rocio Caballero Camacho da Bensu Soral'a kardeşi kadar benziyor.

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