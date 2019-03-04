Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ikizi varmış! Görünce çok şaşıracaksınız
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Aras Bulut İynemli'nin bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Hayatı hakkında her detay merak edilen Aras Bulut İynemli gerek sevgilisi ile gerek dizileri ile çok konuşuluyor. Son olarak asker olacağı için diziye ara vereceği iddia edilen Aras Bulut İynemli'nin bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Bu kareye çok şaşıracaksınız.
04.03.2019 17:04
- Son Güncelleme: 04.03.2019 17:10
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