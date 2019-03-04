Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin ikizi varmış! Görünce çok şaşıracaksınız

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile kariyerinin zirvesinde Aras Bulut İynemli. Sevgilisi, ailesi, dizileri derken Aras Bulut İynemli son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Peki Aras Bulut İynemli'nin bir ikizi olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız.