Söz dizisinin 'Sarı Komutanı' Tolga Sarıtaş'ın bu hali olay! Yastık altı kareler...

Tolga Sarıtaş... Söz dizisinde canlandırdığu Yavuz karakteri ile son dönemin en popüler oyuncularından biri. Özel hayatı, sosyal medya hesabı, sevgilisi, ailesi... Hakkında aklınıza gelebilecek her şey merak ediliyor. En ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Şimdi de Tolga Sarıtaş'ın yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Hazırsanız, sıkı durun! Tolga Sarıştaş'ın bu halini daha önce hiç görmediniz.