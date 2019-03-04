Söz dizisinin 'Sarı Komutanı' Tolga Sarıtaş'ın bu hali olay! Yastık altı kareler...
Söz dizisinin 'Sarı komutanı', 'Yavuz komutanı' Tolga Sarıtaş... Hem yakışıklılığı, hem başarılı oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine topluyor Tolga Sarıtaş. Önümüzdeki dönemlerin de en parlak oyuncuları arasında gösterilen Tolga Sarıtaş en çok kadın izleyicilerin dikkatini çekiyor. Tüm bunların yanı sıra sosyal medyanında en gözde isimlerinden biri. Ve Tolga Sarıtaş'ın yastık altı öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki 'Resmen evrim' dedirten cinsten. Tolga Sarıtaş'ın bu hali sizi şoke edecek...
04.03.2019 16:04
- Son Güncelleme: 04.03.2019 16:10
Tolga Sarıtaş... Söz dizisinde canlandırdığu Yavuz karakteri ile son dönemin en popüler oyuncularından biri. Özel hayatı, sosyal medya hesabı, sevgilisi, ailesi... Hakkında aklınıza gelebilecek her şey merak ediliyor. En ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Şimdi de Tolga Sarıtaş'ın yıllar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Hazırsanız, sıkı durun! Tolga Sarıştaş'ın bu halini daha önce hiç görmediniz.
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