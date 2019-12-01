Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, son dönemlerin en parlayan yıldızı oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile de görüntülenen İynemli, ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile karşımıza çıkmıştı. Şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o fotoğraf…

01.12.2019 18:49 - Son Güncelleme: 01.12.2019 18:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





