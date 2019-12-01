Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, son dönemlerin en parlayan yıldızı oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile de görüntülenen İynemli, ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile karşımıza çıkmıştı. Şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o fotoğraf…
Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, son dönemlerin parlayan yıldızı oldu. Sevenlerinin karşısına ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile çıkan Aras Bulut İynemli, başarılı performansı ile göz dolduruyor. Sosyal medyada milyonlarca kişinin takip ettiği İynemli'nin, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf gündem oldu. İşte yıllara meydan okuyan ve ekranlara çıktığı günden bugüne sürekli olarak değişime uğrayan ünlüler…