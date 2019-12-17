Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise'nin görüntüleri... Bu hali bildiğiniz gibi değil!
Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran diziye veda etti. Yamaç'ı korumak için kendisini Azer'in sıktığı kurşunların önüne atan Kemal, hayatını kaybetti. 80.son bölümde Kemal'in cenazesinin kaldırılmasının ardından herkes Uğur Yıldıran'ın kim olduğunu merak ediyor. Bir anda en çok konuşulan isimlerden biri olan Uğur Yıldıran'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan görüntüleri ortalığı kasıp kavurdu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ile Hadise'nin dans görüntüleri ağızları açık bırakacak, Kemal Yıldıran'ın değişimine inanamayacaksınız.
Dizide Yamaç'ın yakınlarından birini canlandıran Uğur Yıldıran bu kadar merak edilince hakkında her detay sosyal medyada döküldü bile. Ancak en çok dikkat çekeni Hadise ile ilgili olanı oldu. Dizide ağır abi olan Uğur Yıldıran özel hayatında bambaşka biri. Birazdan görecekleriniz de bunun kanıtı.
İşte merak edenler için Uğur Yıldıran ve diğer ünlü isimlerin meslekleri…