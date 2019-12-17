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Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise'nin görüntüleri... Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran diziye veda etti. Yamaç'ı korumak için kendisini Azer'in sıktığı kurşunların önüne atan Kemal, hayatını kaybetti. 80.son bölümde Kemal'in cenazesinin kaldırılmasının ardından herkes Uğur Yıldıran'ın kim olduğunu merak ediyor. Bir anda en çok konuşulan isimlerden biri olan Uğur Yıldıran'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan görüntüleri ortalığı kasıp kavurdu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ile Hadise'nin dans görüntüleri ağızları açık bırakacak, Kemal Yıldıran'ın değişimine inanamayacaksınız.

17.12.2019 16:19 - Son Güncelleme: 17.12.2019 16:32
Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise'nin görüntüleri... Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Dizide Yamaç'ın yakınlarından birini canlandıran Uğur Yıldıran bu kadar merak edilince hakkında her detay sosyal medyada döküldü bile. Ancak en çok dikkat çekeni Hadise ile ilgili olanı oldu. Dizide ağır abi olan Uğur Yıldıran özel hayatında bambaşka biri. Birazdan görecekleriniz de bunun kanıtı.

İşte merak edenler için Uğur Yıldıran ve diğer ünlü isimlerin meslekleri…

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise'nin görüntüleri... Bu hali bildiğiniz gibi değil!

SAVAŞ ÖZDEMİR

Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı. Savaş Özdemir ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği, Özdemir'in imzasını taşıyor.

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise'nin görüntüleri... Bu hali bildiğiniz gibi değil!

EMİR BENDERLİOĞLU

Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor.

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise'nin görüntüleri... Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Emir Benderlioğlu, dizi çekimlerinden arta kalan vaktini tuvalin başında geçiriyor.

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise'nin görüntüleri... Bu hali bildiğiniz gibi değil!

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

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