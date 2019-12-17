Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ve Hadise'nin görüntüleri... Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Dizide Yamaç'ın yakınlarından birini canlandıran Uğur Yıldıran bu kadar merak edilince hakkında her detay sosyal medyada döküldü bile. Ancak en çok dikkat çekeni Hadise ile ilgili olanı oldu. Dizide ağır abi olan Uğur Yıldıran özel hayatında bambaşka biri. Birazdan görecekleriniz de bunun kanıtı.

İşte merak edenler için Uğur Yıldıran ve diğer ünlü isimlerin meslekleri…