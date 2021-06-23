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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Damla Sönmez’in memleketi…

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez bakın aslen nereliymiş! Çukur'dan canlandırdığı Efsun karakteriyle büyük beğeni toplayan Damla Sönmez'in dizinin final yapmasının ardından 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in oyuncu kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı. Yeni projesiyle gündeme gelen oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Sönmez'in özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Damla Sönmez nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Damla Sönmez'in memleketi…

23.06.2021 02:30 - Son Güncelleme: 23.06.2021 02:30
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Damla Sönmez’in memleketi…

Çukur'dan canlandırdığı Efsun karakteriyle büyük beğeni toplayan Damla Sönmez'in dizinin final yapmasının ardından 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in oyuncu kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı.

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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Damla Sönmez’in memleketi…

Sönmez, başrollerini Miray Daner, Boran Kuzum ve Nejat İşler'in paylaştığı projeye dahil olmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Damla Sönmez’in memleketi…

Çukur'dan canlandırdığı Efsun karakteriyle büyük beğeni toplayan Damla Sönmez'in dizinin final yapmasının ardından 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in oyuncu kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı. İşte başta Damla Sönmez olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Damla Sönmez’in memleketi…

Aras Bulut İynemli - İstanbul

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Damla Sönmez’in memleketi…

Bige Önal - İstanbul