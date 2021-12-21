Çukur'un deli dolu Nehir'iydi! Hazal Subaşı siyah dantellisiyle peş peşe paylaştı ortalık yıkıldı! İddialı pozları çok konuşuldu
Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Çukur dizisinin üçüncü sezonuna Nehir karakteriyle dahil olan Hazal Subaşı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin ardından Üç Kuruş'a transfer olacağı konuşulan ancak yapımda yer almayan Subaşı, ekranlardan uzak kaldığı bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz gömleğinin içine giydiği dantelli çamaşırıyla objektif karşısına geçen Subaşı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hazal Subaşı'nın o pozları...
21.12.2021 20:28
- Son Güncelleme: 21.12.2021 20:28
Günlük dizi Adını Sen Koy'da 4 sezon boyunca canlandırdığı 'Zehra' karakteriyle adını duyuran Hazal Subaşı, kariyerindeki büyük sıçrayışı üçüncü sezonunda kadrosuna dahil olduğu Çukur ile yaşamıştı.