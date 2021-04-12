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Çukur’un Cumali Koçovalı’sı Necip Memili’den kız çocuk açıklaması! “Kız çocuğu insana destur getiriyor”

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandıran Necip Memili'den kız çocuk açıklaması! Didem Dayıcıoğlu ile 2020'nin Ocak ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Necip Memili, Temmuz 2020'de kızı Asya'yı kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, baba olduktan sonra ailesiyle birlikte yaptığı paylaşımlara daha çok ağırlık verdi. Özellikle kızı Asya ile yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. İşte ünlü oyuncu Necip Memili'nin röportajından dikkat çeken satır başları…

12.04.2021 14:58 - Son Güncelleme: 12.04.2021 14:58
Çukur’un Cumali Koçovalı’sı Necip Memili’den kız çocuk açıklaması! “Kız çocuğu insana destur getiriyor”

Bir derginin yeni sayısı için röportaj veren Necip Memili, samimi açıklamalarda bulundu. Kızı Asya'nın doğumundan sonra hayatının değiştiğin dile getiren oyuncu, babalığın nasıl olduğunu anlattı.

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Çukur’un Cumali Koçovalı’sı Necip Memili’den kız çocuk açıklaması! “Kız çocuğu insana destur getiriyor”

BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ!
Hakkında merak edilenleri cevaplayan Necip Memili, şöyle konuştu: "Kız çocuğu insana bir destur, edep ve izan getiriyor. Konuşmanız, tavrınız, olaylara bakış açınız değişiyor.

Çukur’un Cumali Koçovalı’sı Necip Memili’den kız çocuk açıklaması! “Kız çocuğu insana destur getiriyor”

Sinirleneceğiniz bir şeye sinirlenmemeyi öğreniyorsunuz. Ağzınızdan çıkacak her cümleye dikkat ediyorsunuz.

Çukur’un Cumali Koçovalı’sı Necip Memili’den kız çocuk açıklaması! “Kız çocuğu insana destur getiriyor”

Bundan 1,5 sene önce ben, 'Çocuk sahibi olmam ve biriyle evlenmem. Hayatımdan memnunum' diyen birisiydim.

Çukur’un Cumali Koçovalı’sı Necip Memili’den kız çocuk açıklaması! “Kız çocuğu insana destur getiriyor”

Şu anki durumum benim için bir mucize. Artık kızımın ve eşimin hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan biriyim"