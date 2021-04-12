Çukur’un Cumali Koçovalı’sı Necip Memili’den kız çocuk açıklaması! “Kız çocuğu insana destur getiriyor”

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandıran Necip Memili'den kız çocuk açıklaması! Didem Dayıcıoğlu ile 2020'nin Ocak ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Necip Memili, Temmuz 2020'de kızı Asya'yı kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, baba olduktan sonra ailesiyle birlikte yaptığı paylaşımlara daha çok ağırlık verdi. Özellikle kızı Asya ile yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. İşte ünlü oyuncu Necip Memili'nin röportajından dikkat çeken satır başları…

12.04.2021 14:58 - Son Güncelleme: 12.04.2021 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





