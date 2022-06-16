Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ın sır gibi sakladığı öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı iki çocuğunun annesi hayran bıraktı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam final bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat'ı hayatı merak edilip araştırılmalara başlandı. Geçen haftalarda ikici kez baba olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Polat'ın öğretmen eşini görünce hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Bülent Polat'ın güzeller güzeli eşi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final bölümünün yayınlanmasının ardından ünlü oyuncu Bülent Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BÜLENT POLAT KİMDİR?
8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de doğan Bülent Polat, İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile iş hayatına başlayan Polat, tam bir sene sonra o çalıştığı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle tiyatro oyuncusu oldu.
Televizyonda yayınlanan "Gece Kahvesi" adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı. 2004 yılında senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "Avrupa Yakası" dizisindeki Şehsuvar karakteriyle tanındı. Buzda Dans adlı yarışmaya katıldı. Sonra da ABD'de Los Angeles'a gitti. Önce dil sonra oyunculuk eğitimi aldı. Önce Los Angeles'ta Stella Adler'ın oyunculuk atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.