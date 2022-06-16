Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ın sır gibi sakladığı öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı iki çocuğunun annesi hayran bıraktı

Ardından New York'a gitti ve orada tiyatro ve oyunculuk eğitimine devam ederken bir yandan da harcamalarını karşılamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliğine başladı. ABD'de kaldığı süre boyunca Manhattan'da Sweet&Vicious adlı barı işleten Polat 2011 yılında Türkiye'ye döndü.