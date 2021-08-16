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Haberler Magazin Çukur’la yıldızı parlayan Damla Sönmez’den bikini şov! Sosyal medya yandı kavruldu alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Çukur’la yıldızı parlayan Damla Sönmez’den bikini şov! Sosyal medya yandı kavruldu alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Çukur'la yıldızı parlayan Damla Sönmez'den bikini şov! Son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez'in adı eski rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile aşk dedikodularına karışmıştı. Aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Sönmez, uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Bikinili pozlarını Instagram hesabında peş peşe yayınlayan Sönmez, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Damla Sönmez'in o paylaşımı...

16.08.2021 18:06 - Son Güncelleme: 16.08.2021 18:33
Çukur’la yıldızı parlayan Damla Sönmez’den bikini şov! Sosyal medya yandı kavruldu alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle hafızalara kazınan Damla Sönmez'in adı, geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ile aşk dedikodularına karışmıştı.

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Çukur’la yıldızı parlayan Damla Sönmez’den bikini şov! Sosyal medya yandı kavruldu alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Sönmez, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Çukur’la yıldızı parlayan Damla Sönmez’den bikini şov! Sosyal medya yandı kavruldu alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çukur’la yıldızı parlayan Damla Sönmez’den bikini şov! Sosyal medya yandı kavruldu alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Çukur’la yıldızı parlayan Damla Sönmez’den bikini şov! Sosyal medya yandı kavruldu alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Damla Sönmez'in takipçileri, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarak paylaşıma alev emojileri ile karşılık verdi.

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