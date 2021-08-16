Çukur’la yıldızı parlayan Damla Sönmez’den bikini şov! Sosyal medya yandı kavruldu alevli yorumların ardı arkası kesilmedi
Çukur'la yıldızı parlayan Damla Sönmez'den bikini şov! Son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez'in adı eski rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile aşk dedikodularına karışmıştı. Aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Sönmez, uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Bikinili pozlarını Instagram hesabında peş peşe yayınlayan Sönmez, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Damla Sönmez'in o paylaşımı...
16.08.2021 18:06
- Son Güncelleme: 16.08.2021 18:33
Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle hafızalara kazınan Damla Sönmez'in adı, geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ile aşk dedikodularına karışmıştı.
Damla Sönmez'in takipçileri, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarak paylaşıma alev emojileri ile karşılık verdi.