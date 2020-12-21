Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepki olay olmuştu! Ses kaydı ortaya çıktı: 'Bunda ne var?'
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepki olay olmuştu! Ses kaydı ortaya çıktı, ünlü sanatçı, 'Bunda ne var?' diyerek tepki gösterdi. 1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşanan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çalkantılı bir boşanma dönemi geçirdi. Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu zamana kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Şarkıcı Coşkun Sabah'ın verdiği bir röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Ünlü müzisyen, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi, beklenen ses kaydı ortaya çıktı.
SES KAYITLARI ÇIKTI!
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepki olay olmuştu! Ses kaydı ortaya çıktı. Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlanarak, tepki çeken sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
"BUNDA NE VAR?"
Ünlü müzisyen, Posta gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi. Sunucu Hakan Ural'ın röportajın "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer" cümlesini okuyarak bu sözleri sarf edip etmediğini sorması üzerine, "Ben bunları söyledim, bunda ne var?" ifadelerini kullandı.
Ardından 'Neler Oluyor Hayatta' programında ilk kez 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
Röportajın içeriğinin birebir örtüşmesinin üzerine Coşkun Sabah, "Bunda bir şey yok ama ben ötekileştirmedim, ben sadece başlıkta yazılan cümleyi söylemedim" ifadelerini kullandı.
"O olayın evveliyatı var. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram'ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına, tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var. Ben Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?"