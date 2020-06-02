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Corona virüse yakalanan oyuncu Nick Cordero 60 gündür komada! 'Bir mucize bekliyorum!'
Corona virüse yakalanan oyuncu Nick Cordero 60 gündür komada! 'Bir mucize bekliyorum!'
Corona virüse yakalanan oyuncu Nick Cordero, 60 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Daha önce virüsün yarattığı komplikasyonlar nedeniyle sağ bacağı kesilen Cordero, daha sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı. Cordero'nun son sağlık durumu hakkında bilgi veren eşi Amanda Kloots,"Hiç durmadan dua ettiğini ve bir mucize beklediğini" söyledi.
02.06.2020 11:29
- Son Güncelleme: 02.06.2020 11:29
Rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınan 41 yaşındaki Nick Cordero'nun, corona virüs ile mücadelesi sürüyor.
Daha önce virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle sağ bacağı kesilen Cordero'nun eşi Amanda Kloots, sosyal medya hesabından eşinin sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.
İki aydır komada olan Cordero'nun eşi Kloots, önceki gün de eşiyle birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak "Bir mucize olması için dua ediyorum" diye yazdı.
Amanda Kloots, kocasının geçen şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde kendisine "Gelecek belirsiz, yol ise çok açık değil. Ama sen yanımda olduğun sürece bütün yolları korkusuzca yürürüm" dediğini hatırlatarak "Bugün 60'ncı gün ve ben onu her zamankinden daha fazla özledim" diye yazdı.
Kloots, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürekli dua ettiğini ve bu duaların bazen umulmadık bir şekilde cevap bulduğunu da belirtti.