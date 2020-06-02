Corona virüse yakalanan oyuncu Nick Cordero 60 gündür komada! 'Bir mucize bekliyorum!'

Amanda Kloots, kocasının geçen şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde kendisine "Gelecek belirsiz, yol ise çok açık değil. Ama sen yanımda olduğun sürece bütün yolları korkusuzca yürürüm" dediğini hatırlatarak "Bugün 60'ncı gün ve ben onu her zamankinden daha fazla özledim" diye yazdı.