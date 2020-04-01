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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

Pınar Deniz annesi ve anneannesi 12 gün önce corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından ağlayarak takipçileri ile paylaşmıştı. Vatanım Sensin dizisindeki Yıldız karakteri ile dikkat çeken genç oyuncu, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. Ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Acı haber sonrası büyük üzüntü yaşayan Pınar Deniz'in ailesinin geri kalanı da karantina altına alınmıştı. Yaşananlar sonrası ilk kez açıklama yapan Deniz, ailesi ve kendi durumu hakkında bilgi paylaştı.

01.04.2020 15:16 - Son Güncelleme: 01.04.2020 15:18
Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

Pınar Deniz'in, 12 gün önce corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan anneannesi vefat etmişti. Deniz, sevenleri için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde anneannesi, annesi ve teyzesinin corona virüs şüphesiyle karantinada olduğunu duyurmuştu.

Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

26 yaşındaki oyuncu, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin geçtiğimiz gün ölüm haberini aldı.

Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

Oyuncu, acı haber sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı dileklerini kabul etti.

Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

Ailesinin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Pınar Deniz, şu ifadeleri kullandı:

Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

"Başsağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın."

Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj
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