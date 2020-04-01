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Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

Pınar Deniz annesi ve anneannesi 12 gün önce corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından ağlayarak takipçileri ile paylaşmıştı. Vatanım Sensin dizisindeki Yıldız karakteri ile dikkat çeken genç oyuncu, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. Ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Acı haber sonrası büyük üzüntü yaşayan Pınar Deniz'in ailesinin geri kalanı da karantina altına alınmıştı. Yaşananlar sonrası ilk kez açıklama yapan Deniz, ailesi ve kendi durumu hakkında bilgi paylaştı.

01.04.2020 15:16 - Son Güncelleme: 01.04.2020 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





