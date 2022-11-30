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Haberler Magazin Gizem Karaca’dan denizaltı paylaşımı! “Kızıldeniz’de de harmandalı oynamadım demem” deyip mavi mayosuyla paylaştı

Gizem Karaca’dan denizaltı paylaşımı! “Kızıldeniz’de de harmandalı oynamadım demem” deyip mavi mayosuyla paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Denizaltında mavi mayosuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Karaca, "Kızıldeniz'de de harmandalı oynamadım demem" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Gizem Karaca'nın fotoğrafı...

takvim.com.tr
30.11.2022 21:08 - Son Güncelleme: 30.11.2022 21:08
Gizem Karaca’dan denizaltı paylaşımı! “Kızıldeniz’de de harmandalı oynamadım demem” deyip mavi mayosuyla paylaştı

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gizem Karaca’dan denizaltı paylaşımı! “Kızıldeniz’de de harmandalı oynamadım demem” deyip mavi mayosuyla paylaştı

Denizaltında mavi mayosuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Karaca, "Kızıldeniz'de de harmandalı oynamadım demem" ifadelerini kullandı.

Gizem Karaca’dan denizaltı paylaşımı! “Kızıldeniz’de de harmandalı oynamadım demem” deyip mavi mayosuyla paylaştı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Gizem Karaca’dan denizaltı paylaşımı! “Kızıldeniz’de de harmandalı oynamadım demem” deyip mavi mayosuyla paylaştı

Böylelikle ünlü oyuncunun denizaltı pozu, binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.

Gizem Karaca’dan denizaltı paylaşımı! “Kızıldeniz’de de harmandalı oynamadım demem” deyip mavi mayosuyla paylaştı

İşte Gizem Karaca'nın o fotoğrafı...

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