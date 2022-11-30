Gizem Karaca’dan denizaltı paylaşımı! “Kızıldeniz’de de harmandalı oynamadım demem” deyip mavi mayosuyla paylaştı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Denizaltında mavi mayosuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Karaca, "Kızıldeniz'de de harmandalı oynamadım demem" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Gizem Karaca'nın fotoğrafı...
30.11.2022 21:08 - Son Güncelleme: 30.11.2022 21:08
Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı.