Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Son paylaştığı video ortalığı yıktı! Ablasına teşekkür etti

Ebrar Demirbilek, ilk olarak "Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i" olarak tanındı ve daha sonra Hercai dizisindeki performansıyla tüm gözleri üzerine çevirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Demirbilek, son paylaşımlarıyla yine gündeme geldi ve izleyicilerin dikkatini çekti. Ablasının çektiği bir video ile başlayan şöhret sürecini paylaşan Demirbilek, büyüme sürecini de gösterdi. Bu paylaşıma çok sayıda kullanıcı "Ne ara bu kadar büyüdün" ve "Ne kadar şanslısın böyle bir ablan olduğu için" gibi yorumlar peş peşe geldi.
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i olarak tanınan Ebrar Demirbilek, Çitos Efe, Çakıl Bebek Nisan Aktaş, Atarlı Bilim Adamı Efe Dadak ve Buckingham Prenses'i Henna Bülbül gibi isimlerle birlikte programın dikkat çeken karakterlerinden biriydi. Zaman zaman paylaştığı güncel görüntülerle gündeme gelen Demirbilek, son haliyle yine ilgi çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Demirbilek, yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi.