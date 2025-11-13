Çocuklarıyla birlikte hastaneye kaldırılmıştı! Özgü Namal kaza anını anlattı: 10-15 dakika nefessiz kaldım!

Özgü Namal, 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi aldı. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal-komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. 2009 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011 yılında final yapan Hanımın Çiftliği dizisinde Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştı