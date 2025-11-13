Çocuklarıyla birlikte hastaneye kaldırılmıştı! Özgü Namal kaza anını anlattı: 10-15 dakika nefessiz kaldım!
Ünlü oyuncu Özgü Namal, dizi setine giderken çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. Hastanede tedavi altına alınan Namal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Verilmiş sadakamız varmış, kemerlerimiz bağlı olmasaydı sonuç çok farklı olabilirdi" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Namal'ın "Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
