Çocuklarıyla birlikte hastaneye kaldırılmıştı! Özgü Namal kaza anını anlattı: 10-15 dakika nefessiz kaldım!

Ünlü oyuncu Özgü Namal, dizi setine giderken çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu.

Olay, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Namal ve çocukları araç içinde büyük panik yaşadı.

Hafif yaralanan Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan ünlü oyuncu, taburcu edilir edilmez sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çocuklarının da kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

TABURCU OLDU

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Namal, "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" dedi.

KAZA ANINI ANLATTI

Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, kaza anını anlattı.

Özgü Namal, şunları söyledi: "Verilmiş sadakamız varmış. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabanın, itfaiye aracıymış sonradan algıladık.

Aracın virajda, kör nokta dediğimiz noktada, bizim tek şansımız kemerlerimizin bağlı ve yavaş gidiyor olmamız. Biz viraja yavaş girdik.

Arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar. Ben çok bir şey hatırlamıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım. Kaburgamdaki sıkışmadan dolayı yere yatmak zorunda kaldım"

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Kaza haberiyle sevenlerini korkutan Özgü Namal'ın hayatı ve çocukları merak konusu oldu. Özgü Namal 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da dünyaya geldi. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

Özgü Namal, 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi aldı. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal-komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. 2009 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011 yılında final yapan Hanımın Çiftliği dizisinde Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştı

ÖZGÜ NAMAL EŞİ KİM, NEDEN ÖLDÜ?

2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de eşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.