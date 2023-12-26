"Çocukları okula göndermiyor derdi çocuk falan değil" Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasında sular durulmuyor

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündem olan Ersubaşı, son olarak eski eşinin Aile Mahkemesi'ne başvurarak açtığı 'velayetin değiştirilmesi' davasıyla gündem olmuştu. Ünlü isim, şimdi ise araç içinde çektiği bir video ile gündeme geldi. Bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf eden Ersubaşı'nın ağlaya ağlaya anlattıkları herkesi şoke etti. Yaşananlar sonrası Mustafa Can Keser sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, son dönemlerde geçirdiği değişim ve çalkantılı özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Bir dönem yakın arkadaşı Müge Işık'ın "Eşime gece 3'te müstehcen fotoğraflarını atıyor" iddiasıyla çok konuşulan Ersubaşı, geçen günlerde çocuklarının babası Mustafa Can Keser'in açtığı velayet davasının iddianamesinde yazan iddialarla gündem oldu.
'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi. Damla Ersubaşı'nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'velayetin değiştirilmesi' davası açtı.