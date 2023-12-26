"Çocukları okula göndermiyor derdi çocuk falan değil" Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasında sular durulmuyor

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündem olan Ersubaşı, son olarak eski eşinin Aile Mahkemesi'ne başvurarak açtığı 'velayetin değiştirilmesi' davasıyla gündem olmuştu. Ünlü isim, şimdi ise araç içinde çektiği bir video ile gündeme geldi. Bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf eden Ersubaşı'nın ağlaya ağlaya anlattıkları herkesi şoke etti. Yaşananlar sonrası Mustafa Can Keser sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.