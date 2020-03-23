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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi çıktı! Bakın kiminle evli

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu gibi genç oyuncuları bulunduran dizi sosyal medyanında yakın markajında. Sancar'ın eşi Menekşe'yi canlandıran Tülin Yazkan ve Kavruk Ömer karakterine hayat veren Edip Tepeli bunların başında geliyor. Sancar ve Nare'nin aşklarının en büyük destekçilerinden biri olan Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli, kariyerine Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı 'Kurt Seyt ve Şura' dizisi ile başladı. 31 yaşındaki oyuncu bu kadar popüler bir isim olunca herkes tarafından araştırılıyor. Dizide Sancar'ın kardeşine aşık olan Edip Tepeli'nin gerçek hayattaki büyük aşkı bambaşka biri, hem de çok ünlü biri. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli'nin eşi Çocuklar Duymasın'ın o yıldız ismi. Bakın kim... İşte başta Edip Tepeli olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

23.03.2020 08:37 - Son Güncelleme: 23.03.2020 08:37
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi çıktı! Bakın kiminle evli

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer karakterini canlandıran Edip Tepeli 2017 yılında Çocuklar Duymasın'ın yıldızı ile hayatını birleştirmişti. İşte başta Edip Tepeli olmak üzere ünlülerin eşleri...

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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi çıktı! Bakın kiminle evli

ERCAN - NAZAN KESAL

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi çıktı! Bakın kiminle evli
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi çıktı! Bakın kiminle evli

AHU - SUAT SUNGUR

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli'nin eşi çıktı! Bakın kiminle evli

ÜMİT ERDİM VE EŞİ

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