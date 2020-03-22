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Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı...

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Sultan Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı süresince Osmanlı İmparatorluğu topraklarına birçok hizmette bulunmuştur. II. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

22.03.2020 22:56 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





