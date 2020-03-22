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Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı...

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Sultan Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı süresince Osmanlı İmparatorluğu topraklarına birçok hizmette bulunmuştur. II. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

22.03.2020 22:56 - Son Güncelleme:
Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu.

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Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı...

33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan II. Abdülhamid, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı...

Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı...

Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı...

II. Abdülhamid

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