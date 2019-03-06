Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ özel hayatıyla da çok konuşulmaya devam ettiyor. Yıllardır devam eden Çocuklar Duymasın dizisinde başrol olan Pınar Altuğ'un ortaya çıkan son fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi. Gençlik yıllarındaki fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla, Pınar Altuğ yeniden gündem oldu. İşte Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ'un inanılmaz değişimi...
06.03.2019 19:24
- Son Güncelleme: 06.03.2019 19:36
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