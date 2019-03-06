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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ özel hayatıyla da çok konuşulmaya devam ettiyor. Yıllardır devam eden Çocuklar Duymasın dizisinde başrol olan Pınar Altuğ'un ortaya çıkan son fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi. Gençlik yıllarındaki fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla, Pınar Altuğ yeniden gündem oldu. İşte Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ'un inanılmaz değişimi...

06.03.2019 19:24 - Son Güncelleme: 06.03.2019 19:36
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ'un yıllar içindeki inanılmaz değişimi hayranlarını bile şaşkına çevirdi. İşte ünlü oyuncunun Çocuklar Duymasın dizisinden de önceki yıllara ait o fotoğrafı.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi

Hülya Avşar

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi

Çağlar Çorumlu

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi

Aydan Burhan

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un şaşırtan değişimi

Ömer Dönmez

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