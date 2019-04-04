Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Pınar Altuğ Instagram'da nostalji yaptı! Bir takipçisi: Yağmur Atacan o zamanlar...

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, her gün başka bir konuyla magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü oyuncu Altuğ, bu kez de Instagram hesabından 25 yıl öncesine ait fotoğrafını paylaştı. Pınar Altuğ'un bu paylaşımına hem olumlu hem de olumsuz yorumlar geldi.