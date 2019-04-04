Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Pınar Altuğ Instagram'da nostalji yaptı! Bir takipçisi: Yağmur Atacan o zamanlar...
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giderken giydiği taytla hayranlarının tepkisini almıştı. Vücut hatlarını belli eden taytı sokakta giymesini eleştiren hayranları bu kez Altuğ'u övdü. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından 25 yıl öncesine ait fotoğrafını paylaşarak nostalji yaptı. Peki, ünlü oyuncu Pınar Altuğ kaç yaşında?
04.04.2019 16:48
- Son Güncelleme: 04.04.2019 16:48
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, her gün başka bir konuyla magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü oyuncu Altuğ, bu kez de Instagram hesabından 25 yıl öncesine ait fotoğrafını paylaştı. Pınar Altuğ'un bu paylaşımına hem olumlu hem de olumsuz yorumlar geldi.
Türkiye Güzeli seçildiği bir döneme ait fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ altına, ''Bugün bu fotoğraf tam 25 senelik! Türkiye Güzellik Yarışması...'' notunu düştü
Altuğ'un bu fotoğrafına bir takipçisi "Hiç değişmemişsin" derken, bir başka takipçisi, "Yapmur Atacan o zamanlar 11 yaşındaydı herhalde" şeklinde yorumda bulundu.
1994'te Türkiye güzeli seçildi. İşlerinin yoğun olması nedeniyle öğrenimini yarıda bıraktı. Pınar Altuğ, kariyerinin yanısıra özel yaşamıyla da çok konuşuldu. Pınar Altuğ 12 Nisan 2008'de oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmişti.
10 yıldır birlikte olan çiftin, bir de Su adında çocukları oldu. Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un arasındaki yaş farkı ise her gün yeni bir sosyal medya atışmasıyla gündem oluyor...
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